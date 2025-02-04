USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.9310.6511.4810.63 1MO9.878.4910.528.61 3MO9.988.0510.468.35 6MO9.887.8710.278.37 9MO9.797.8210.208.46 1YR9.717.7810.148.51 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.7311.558.70 1MO11.2910.067.50 3MO11.199.937.46 6MO