すかいらーくレストランツが運営する「ステーキガスト」は2月8日〜11日まで、2月9日の「肉の日」を記念したお得なメニューをステーキガスト全店で発売する。「サーロインステーキ(約300g)&「熟成赤身(みすじ)ステーキ(約150g)」(特別価格3,709円)対象メニューは「サーロインステーキ(約300g)&熟成赤身(みすじ)ステーキ(約150g)」のボリューム満点なコンビステーキ。通常価格4,838円のところ、単品価格合計より税込1,129(い