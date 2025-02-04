Image: KORG 今から50年以上前の1973年、まだ京王技研工業という社名だった国産オルガンメーカーのKORG（コルグ）が、初めて手がけたシンセサイザーがminiKORG 700でした。コンボオルガンの上に載せて使えるようコンパクトにデザインされており、サウンド的にはARPやMOOGなどの海外産シンセを意識していることが伺えました。フィルターは「トラベラー」と名づけられていて、一応レゾナンス