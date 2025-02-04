¡ÚKarte.161¡Û 2·î4Æü ¸ø³« ½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï2·î4Æü¡¢ºù°æ¤Î¤ê¤ª»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×Karte.161¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ Karte.161¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇËä¤á¤ë»³ÅÄ¤È»ÔÀî¡£Â¾°¦¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢»³ÅÄ¤Ï¤Õ¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£ ¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤ëKarte.159¡Ö»ä¤Ï¼ä¤·¤¤¡×¤äKarte.160¡Ö»ä¤ÏÇØÃæ¤ò²¡