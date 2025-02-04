TOYOTA GAZOO Racingは2月3日、スペシャルムービー「サーフ天国、スキー天国、ドライブ天国」をYouTubeで公開した。サーフ天国、スキー天国、ドライブ天国○松任谷由実さんとのコラボが実現冬×スノーシーンの名曲を数多く生み出してきた松任谷由実さんが毎年苗場で開催するコンサート「SURF & SNOW in Naeba」が45周年を迎える。これを記念し、同じく苗場スキー場でのイベント「SNOW DRIVE 2025」で冬の苗場を盛り上げるTOYOT