この冬一番の寒波襲来で、新潟県内では５日夕方から６日にかけて平地も含めて警報級の大雪となる所があり、その後も８日頃にかけて大雪となる所が予想されています。こうした中、新潟地方気象台の2週間気温予報によりますと日中の気温は平年より低くなり、最低気温は0℃以下になる日が新潟市でも9日まで続くと予想されています。気温が氷点下4℃以下となった場合に気を付けなければならないのが水道管の凍結です。凍結による破損を