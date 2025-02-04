2025年2月2日、韓国・京郷新聞は「昨年の韓国の1人当たり国内総生産（GDP）は3万6000ドル（約555万円）を超え日本・台湾を上回ったが、実際の国民の所得とは隔たりがある」と伝えた。企画財政部、韓国銀行、統計庁の資料によると、昨年の1人当たりGDPは前年比1．28％増加の3万6024ドルと推計され、台湾（3万3234ドル）、日本（3万2859ドル）を上回った。1人当たりGDPが上がった理由は、輸出の増加と物価上昇で名目GDPが拡大したた