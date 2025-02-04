Ｕｎｉｐｏｓが急伸している。午前１０時ごろ、三井住友トラストグループ傘下の三井住友信託銀行と業務提携したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 今回の提携により、法人の顧客に「Ｕｎｉｐｏｓ」によるピアボーナス（従業員同士によるインセンティブの送り合い）を軸とした組織風土・対人関係改善に関するサービスを提供するほか、三井住友信託銀行の提供するＨＲソリューショ