中国のAI（人工知能）スタートアップ企業DeepSeek（ディープシーク）が開発した生成AI大規模言語モデル「DeepSeek-V3」と「DeepSeek-R1」が、公開から30日もたたないうちにインターネット上で大きな話題となり、引き続き熱い議論を巻き起こしています。ロシアのラブロフ外相は、「DeepSeekの誕生など中国の科学者はAI分野で成果を成し遂げ、同分野で米国の関連研究開発者の成果を上回っている」と話しました。ラブロフ外相は会議で