¡Öcucan(¥¯¡¼¥«¥ó)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¥­¥ë¥È¥é¥°¡×¤Î¿·¿§¡Ö¥·¥¢¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯2·î4Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ cucan¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¥­¥ë¥È¥é¥°¡×  ÁÇºà¡§ ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¥µ¥¤¥º¡§ Á´4¥µ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥µ¥¤¥º(90¡ß130cm)¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º(130¡ß185cm¡¢185¡ß185cm¡¢185¡ß240cm)¥«¥é¡¼¡§ Á´4¿§¥·¥¢¡¼¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥·¥¢¡¼¥°¥ì¡¼¡¢¥·¥¢¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥·¥¢¡¼¥°¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¡§ Ùû¿å²Ã¹©¡¢¥Ô¥ê¥ó¥°¸¡ºººÑ¡¢¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¸¡