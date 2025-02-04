【モデルプレス＝2025/02/04】TOBE所属の7人組グループ・IMP.が「HARIAS（ハリアス）薬用クッションファンデーション」のCMキャラクターに決定。IMP.を起用した初のテレビCM「最高のキミに、会いたい。」篇が、2025年2月5日より全国にて順次放送開始される。【写真】IMP.、スーツ纏いクールな表情◆IMP.、CMキャラクター就任HARIASの新パッケージの洗練されたデザインを反映し、大人の魅力をまとったIMP.の姿を印象的に描く本CM。