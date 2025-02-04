アーキテクツ・スタジオ・ジャパンが反発している。３日の取引終了後、家具・インテリア装飾品などの輸入・販売や内装工事を手掛けるチャミ・コーポレーション（東京都大田区）の２２．９５％の株式を取得し資本・業務提携したと発表しており、好材料視されている。 今回の提携により、アーキテクツの建築家ネットワークを利用して家を建てる施主に対して、什器・家具類の営業を行うことや工