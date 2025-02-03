B.LEAGUE開幕初年度(2017年)より、恒例行事として行われているバレンタインイベント『B.LEAGUE モテ男No.1決定戦』。2月4日(火)12時より投票受付を開始いたします！     今年は、モテ男No.1（グランプリ)のほかに4つの特別賞を設置。そのうち「フォトジェニック賞」と「ナイスキャラで賞」は、グランプリと同じくユーザー投票によって結果が決まります。この記事では、「#Bリーグバレンタイン」