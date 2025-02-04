【モデルプレス＝2025/02/04】女優の清野菜名が主演を務めるフジテレビ系ドラマ「１１９エマージェンシーコール」（毎週月曜21時〜）の第3話が、2月3日に放送された。エンドロールから「横浜市会」「横浜市消防局」のクレジットが消えた。【写真】清野菜名ら、横浜消防局実施イベントにサプライズ登場◆「１１９エマージェンシーコール」提供ゼロへ本作は、横浜市消防局・司令課3係の指令管制員（ディスパッチャー）・粕原雪を中心