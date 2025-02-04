Â¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡¢¡Ø°­µ´¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ù¤¬¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Ãø½ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¡¢ÆóµÜÆØ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÎß·×8ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Ç¤¹¡£Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢»´·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÆüÌ¾»ÒÌò¡£±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ü¼ç±éºî¡Ø°­µ´¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»£±ÆÁ°¡¢¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¿´¶­¤Ï¤¤