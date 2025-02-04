食楽web ●深大寺の新名所ともいえるカフェ『果実屋珈琲』。和モダンな空間で味わうフルーツたっぷりのメニューが、訪れる人々を虜にしています。その人気の秘密とは？ 東京都調布市、深大寺から徒歩5分の場所に佇む『果実屋珈琲』は、物語コーポレーションが初めて手掛けたカフェ形態の1号店。店内はフルーツ好きにはたまらない空間です。フルーツゼリーやサンドイッチ、自家製食