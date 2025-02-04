人気アニメ「おジャ魔女どれみ」の完全新作ステージショーの初回公演、「ピリカピリララ♪『おジャ魔女どれみ』ステージショーおひろめ発表会」が2月2日、よみうりランドで初披露された。1999年から4年間放送された同作は、魔女見習いの少女たちの日常を描き、親子世代に支持され続けている。昨年25周年を迎え、現在も根強い人気を誇る。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】初公演当日はあいにくの雨となったも