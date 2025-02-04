【モデルプレス＝2025/02/04】timelesz（タイムレス）が、3日放送のオールナイトニッポン特別番組「timeleszのオールナイトニッポンPremium」（ニッポン放送／17時35分〜）に出演。新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）の始まりについてや最終審査について語った。【写真】「timelesz project」（タイプロ）最終審査選出8人の候補生一覧◆「タイプロ」最終審査通過人数は「本当に