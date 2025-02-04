Elizabeth PineauMichel Rose[¥Ñ¥ê £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥¤¥ë¼óÁê¤Ï£³Æü¤Î¹ñÌ±µÄ²ñ¡Ê²¼±¡¡Ë¤Ç¡¢À®Î©¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£µÇ¯¤ÎÍ½»»°Æ¤òºÎ·è¤Ê¤·¤Ë¶¯¹ÔºÎÂò¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ë»á¤ÏµÄ²ñ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢·ûË¡£´£¹¾ò£³¹à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅêÉ¼¤Ê¤·¤ÇºÎ·è¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀµÇ°¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£¤É¤Î¹ñ¤âÍ½»»¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤­»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯£¶·î¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµÄ²ñ¤ÏÆó¶Ë²½¤·¡¢À¯¶É¤¬¹Ô¤­µÍ¤Ã¤¿¡£¥Ð