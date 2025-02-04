Image: Robert Way / Shutterstock.com Microsoft（マイクロソフト）の底力。米MicrosoftのAI部門のムスタファ・スレイマンCEOは現地時間の1月30日、すべてのCopilotユーザー向けにThink Deeper機能を追加料金なしで提供開始したと発表しました。CopilotはMicrosoftが提供するAIアシスタントで、今回導入されたThink DeeperはOpenAIの最新推論モデル“o1”を活用しています。o1はこれまでCha