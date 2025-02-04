【リボルテック ミヤコ】 【リボルテック ミユ】 発売日・価格：未定 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミヤコ / ミユ」の商品化を決定した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園のRABBIT小隊所属の「月雪ミヤコ」と「霞沢ミユ」を、同社のアクションフィギュ