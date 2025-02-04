【ソウル聯合ニュース】韓国の政府と与党「国民の力」は４日、国会で協議会を開き、半導体の研究・開発人材について、週の労働時間を５２時間までとする現行の労働時間制度の対象から除外する特例の導入を盛り込んだ特別法を今月中に成立させることで一致した。国民の力の金相勲（キム・サンフン）政策委員会議長は記者会見で、「ＡＩ産業の成長とともに中核部品である先端半導体の重要性が連日強調され、先端半導体の製造を巡る