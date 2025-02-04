µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ä¿©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï½é¤á¤Æ1Ãû5000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ä¿©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤è¤ê533²¯±ßÁý¤¨¡¢1Ãû5073²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢Í¢½Ð³Û¤¬1Ãû5000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î¶ØÍ¢¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬Âç¤­¤¯¸º¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¿©¤Î¿Íµ¤¤Î¹â