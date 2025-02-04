JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯»ùÅç»Ô´îÆþÀ¥¡¹¶úÄ®¤ÎJRÀ¥¡¹¶ú±Ø¤Ç¡¢ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¿®¹æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆÃµÞÎó¼Ö¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×1¹æ¤È2¹æ¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤È»³Àî±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦