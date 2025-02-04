石破首相は4日の衆院予算委員会で、都会に住む人が地方にも拠点を持つ暮らし方「二地域居住」に関し、「タワマンに住むのも良いが、自然と接したことがないのは、教育の観点からやや課題があるのではないか」と語った。自民党の小林茂樹議員が「地方創生につながる二地域居住は国民運動として展開させるべきだ」と述べたのに対し、石破首相は「1泊2日とかじゃなくて、海にしても山にしても、春夏秋冬を体験するって、とっても大事