ドナルド・トランプ米大統領が自身の代弁者に２７歳のキャロライン・レビット氏を選択した。歴代のホワイトハウス報道官の中で最年少だ。これまで、最年少のホワイトハウス報道官は１９６９年のリチャード・ニクソン政権当時、２９歳でその座に就いたロナルド・ジーグラー氏だった。トランプ大統領は昨年１１月、レビット氏を早くからホワイトハウス報道官に指名し、「キャロラインは賢くて強靭で、非常に効果的なコミュニケーショ