アカデミア向けマイクロバイオーム研究支援「細菌叢DNA抽出」サービスの提供及び、複合・発酵性食物繊維(ルミナコイド)「ルルミルク」を販売するSmart Gutは、近年益々関心が高まっている、「免疫」をテーマとした専門家による解説動画を、同社YouTube「SMART GUTオナカのチカラ(腸活)チャンネル」にて配信します。 YouTubeオナカのチカラチャンネル アカデミア向けマイクロバイオーム研究支援「細菌叢DNA抽出」サービス