株式会社エデンレッドジャパン 代表取締役社長 天野総太郎氏株式会社エデンレッドジャパンが提供する福利厚生の食事補助サービス『チケットレストラン』の新規契約数は、昨年2021年同期比で約7.3倍に増加するなど、特に中小企業を中心に導入が加速しています。こうした流れの中で注目されているのが「第３の賃上げ」。「第３の賃上げ」とは、従来の賃上げとは異なる、福利厚生を活用した新しい賃上げ手法のこと。例えば、『チケッ