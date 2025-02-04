¡Ú¥Èー¥ë¡ÊºÆÈÎÊ¬¡Ë¡Û È¯ÇäÆü¡§2·î ²Á³Ê¡§30,800±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§25,549±ß ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Èー¥ë¡×¡ÊºÆÈÎÊ¬¡Ë¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï17%¥ª¥Õ¤Î25,549±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Á¤Î¥á¥¤¥É¥é¥´¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥É»Ñ¤ò¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Èー¥ë¡×¤ò1/6¥¹¥±&#