2024年全国の「倒産発生率」調査2024年の全国企業倒産は1万6件で、2013年（1万855件）以来、11年ぶりに1万件を超えた。全国9地区すべてが2年連続で前年を上回ったが、倒産発生率は地域格差が拡大していることがわかった。「令和3年経済センサス」（2023年6月）の515万6,063事業所と都道府県別の倒産件数から算出した「倒産発生率」は、ワーストの近畿（0.30％）と最低の四国（0.11％）では2.7倍の差があった。2024年の全国の