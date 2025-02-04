ドラッグストアでの万引き事件が相次いでいることを受け、警察庁は、巡回強化や防犯カメラ増設など、店側の対策の指針をまとめた。一般社団法人「日本チェーンドラッグストア協会」を通じて、全国の店舗への周知を図る。警察庁が、業界団体向けに万引き対策の指針を策定するのは初めて。指針では、従業員による巡回強化や外国語での店内放送による注意喚起などの対策を列挙。防犯カメラ・防犯ミラーの設置や高額商品の陳列は空