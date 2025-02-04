µîÇ¯2·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÎ¾¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÏµîÇ¯2·î¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç52ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È50ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç»¦¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¡¢