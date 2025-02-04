Douglas Gillison[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£³Æü¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È¿·ºâÌ³Ä¹´±¤ò¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»ÊÝ¸î¶É¡Ê£Ã£Æ£Ð£Â¡Ë¤Î¶ÉÄ¹Âå¹Ô¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡££Ã£Æ£Ð£Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï¶ÉÄ¹Âå¹Ô½¢Ç¤¸å¡¢Ä´ºº¤äÁÊ¾Ù¡¢µ¬Â§À©Äê¡¢¹­Êó³èÆ°¤Ê¤É¡¢£Ã£Æ£Ð£Â¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè½µËö¤Ë¥í¥Ò¥È¡¦¥Á¥ç¥×¥é¶ÉÄ¹¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢£Ã£Æ£Ð£Â¤ÎÇÑ»ß¤ò