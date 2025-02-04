X1さん：708万円X2さん：835万円X3さん：427万円 【仮眠時間＝労働時間】と認められた結果、3人は裁判で上記の残業代を勝ち取った。（東京地裁 R5.4.14） 認定の理由は、仮眠はできるものの、トラブルが発生したら駆けつけなければならず、心が休まらなかったから。 仮眠時間だけでなく、▼移動時間▼着替え時間▼待機時間などについて、裁判では「給料を払わなければならない」と判断される事案が多い。「労働時間とは何か？」