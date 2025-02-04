「ディフェンスから攻撃につなげる意識」#15 若狭功希選手の意識の進化！ NBA挑戦中の河村勇輝選手（メンフィス・グリズリーズ）の活躍や、パリ五輪での日本代表の奮闘など、日本の「バスケ熱」が高まっています。国内プロバスケットボールリーグ・Bリーグも同様で、開幕9シーズン目を迎えた今季はB1人気クラブの主催試合チケットがプレミア化するなど、その人気は右肩上がり。こういった流れは1