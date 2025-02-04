ロッテのロングセラーアイス「雪見だいふく」を使った新たなアレンジレシピがXで話題になっています。これまでも、食パンの上にスライスチーズと雪見だいふくをのせて焼く「禁断の雪見トースト」や、井村屋のあずきバーと組み合わせた「雪見あずきぜんざい」など、魅力的なアレンジレシピが度々バズってきましたが、今回は”いちご”を取り入れているようです。さっそく近所のスーパーまでひ