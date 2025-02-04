メンバーズがストップ高の１１４９円に買われている。３日の取引終了後、２５年３月期単独業績予想について、営業利益を２億円から４億円（前期比９．６倍）へ、最終利益を１億５０００万円から２億６０００万円（同２．１倍）へ上方修正したことが好感されている。 従来の主力であったＷｅｂ運用領域の成長率が引き続き鈍化していることで売上高は２３２億３０００万円から２２１億円（同８．０％増）へ下方修正した