¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô½¨°ì¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËèÇ¯È¯À¸¤¹¤ëÀáÊ¬¤Î¡È¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¡ÉÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö·ÃÊý´¬¤­ÇÑ´þÌäÂê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î·ÃÊý´¬¤­¤¬ºî¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤º¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¿±þ¤·¡¢°Õ¸«¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡££±¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÁÚºÚÃ´Åö¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢·×²èÃÊ³¬¤Ç¡ØºòÇ¯³ä¤ì¤Ïµö