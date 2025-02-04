[香港 ３日 ロイター] - 香港政府が３日発表した１２月の小売売上高は金額ベースで前年比９．７％減の３２８億香港ドル（４２億１０００万米ドル）だった。１１月の７．３％に続き１０カ月連続のマイナスとなった。休暇中の域外渡航増が影響した。数量ベースでは前年比１１．５％減少。１１月改定値は８．４％減だった。２０２４年通年の小売売上高は金額ベースで前年比７．３％減、数量ベースでは速報値で９．０％減となった