国内女子ゴルフで２０２２、２３年の年間女王の山下美夢有（みゆう、２３）＝加賀電子＝が３日までに、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。昨年末の最終予選会で日本女子５人目のトップ通過を果たし、今季から米ツアーに参戦する。本格参戦初戦となるファウンダーズ・カップ（６〜９日、米フロリダ州）を前に、「目標はメジャー優勝」などと今季の抱負を語った。（取材、構成＝富張萌黄）山下がついに海を渡る。昨年１