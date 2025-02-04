４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、翔也（佐野勇斗）が、結（橋本環奈）の実家の理髪店を手伝うようになる。そこにいた客に朝ドラファンは注目した。この日の「おむすび」では、平日にも関わらず翔也が聖人（北村有起哉）の理髪店を手伝いに来る。平日までこなくてもいいと愛子（麻生久美子）は気遣うも、翔也はここに来るのが楽しいからと気にしない。そんな時、聖人は客に「清水っちゃん。仕事大変な