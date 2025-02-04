森永乳業は、3月1日出荷分から飲料40品、4月1日出荷分から牛乳1品、ヨーグルト12品、デザート6品、ホイップ1品、家庭用バター1品、家庭用チーズ26品を価格改定する。対象商品と新希望小売価格の一例は「マウントレーニア カフェラッテ」(240ml)が190円(現行180円)、「リプトン ミルクティー」（450ml)が150円(同160円)、「ビヒダスプレーンヨーグルト」(400g)が260円(同250円)、「クラフト スライスチーズ」(112g)が475円(同445円)