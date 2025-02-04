爆発事故が起きた現場で対応に当たる消防士や警察官ら＝３日、ロシア・モスクワ/Yuri Kochetkov/EPA-EFE/Shutterstock（ＣＮＮ）ウクライナ東部の親ロシア派武装組織の創設者で、ウクライナ当局から「犯罪の首謀者」と呼ばれている人物が、ロシア首都モスクワの中心部で起きた爆発で死亡した。ロシア国営メディアが伝えた。ロシア国営タス通信は、医療関係者の話としてアルメン・サルキシャン氏がモスクワの高級住宅街で起きた爆発