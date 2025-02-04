歌舞伎俳優の中村勘九郎（43）の妻で俳優の前田愛（41）が3日、Instagramを更新。次男・長三郎との歌舞伎座での2ショットを披露した。【映像】前田愛の家族写真2009年に勘九郎と結婚した前田。歌舞伎俳優として活躍する13歳の長男・勘太郎、11歳の次男・長三郎を育てている。Instagramでは、勘太郎撮影の夫婦ショットや、海水浴を楽しむ子どもたち。家族で勘九郎の誕生日をお祝いする様子など日常をたびたび発信してきた。