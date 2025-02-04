チームメイトたちが拍手で出迎えた。クラブの公式Xが２月４日、「先週のトレーニングでリサがピッチに戻ってきた。彼女たちはとても喜んでいた！」と伝える。昨夏のパリ五輪で右膝前十字靱帯断裂の重傷。長いリハビリ生活を余儀なくされたマンチェスター・シティ女子の清水梨紗が、着々と復帰に向けて準備を進めている。【動画】リサがピッチに戻ってきた！ 長谷川唯とリフティングする姿もクラブは清水のトレーニング姿を公