¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»±²¼¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ê¤É¤ÎÃæ´Ö»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ò½ä¤ê¡¢Çã¼ýÄó°Æ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É3¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤Î¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬4Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£