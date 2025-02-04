David Shepardson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¾¦Ì³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¼Â¶È²È¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï£³Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤¬Æ³Æþ¤·¤¿½Æ´ïÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¸«Ä¾¤¹¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¾å±¡µÄ°÷¤¬¡¢µ¬À©¤Ï¡ÖÊÆÀ½Â¤¶È¼Ô¤ÈÍ¢½Ð¶È¼Ô¤ËÇ¯´Ö¿ô²¯¥É¥ë¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¡£¾¦Ì³Ä¹´±½¢Ç¤¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡ÖÀ¯ºö¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë½Æ´ïÍ¢