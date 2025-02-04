政府は4日、2025年度税制改正の関連法案を閣議決定した。物価の上昇に対応し、所得税が生じる「年収103万円の壁」を123万円に引き上げる減税が柱。上積みに向けた与野党協議が控えており、修正される可能性がある。25年分の所得から適用する。第一生命経済研究所の試算によると、配偶者のいる会社員の場合、減税額は年収400万円で5千円、600万円で1万円となる。働き手の確保の観点から、大学生年代（19〜22歳）の子を扶養す