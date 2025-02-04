浦和レッズは3日、昨季限りで現役を引退した宇賀神友弥氏(36)がトップチームの強化担当に就任することが決定したと発表した。浦和アカデミー出身の宇賀神氏は、流通経済大から2010年に浦和トップチームへ加入。主力として複数のタイトル獲得に貢献し、2022年に岐阜へ完全移籍した。岐阜では2年間プレーし、2024年に浦和へ復帰。クラブ通算400試合出場を達成し、同シーズンをもって現役を退いた。以下、クラブ発表プロフィール&