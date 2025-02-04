農林水産省農林水産省が4日発表した2024年の農林水産物・食品の輸出額は前年比3.7％増の1兆5073億円となった。12年連続で過去最高を更新。海外での日本食人気が輸出を後押しした。政府は25年に2兆円とする目標を掲げている。原発処理水の放出に伴う中国の日本産水産物の輸入停止措置が続き、さらなる拡大には足踏みとなった。中国向けは前年比29.1％減の1681億円で2年連続のマイナス。多額だったホタテ貝やナマコなどの禁輸が